Medien: Saudi-Club will Messi mit Hammer-Gehalt locken

Die gewöhnlich gut informierte spanische Fachzeitung „Mundo Deportivo“ berichtete, Al-Nassrs Stadtrivale Al-Hilal wolle dem 35 Jahre alten argentinischen Superstar von Paris Saint-Germain ein Jahresgehalt von 350 Millionen US-Dollar anbieten. Das wären umgerechnet mehr als 320 Millionen Euro. Der Vertrag von Messi in Paris läuft am 30. Juni aus. Er könnte dann ablösefrei wechseln. Nach Medienberichten sind an dem sechsmaligen Weltfußballer auch Inter Miami sowie Messis Stammverein FC Barcelona interessiert.