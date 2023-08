Messi trifft für Inter Miami erneut doppelt

Allerdings erlebte der 36 Jahre alte Offensivstar auch einen Schreckmoment. Messi stieß in der zweiten Halbzeit mit Orlandos Mauricio Pereyra zusammen und blieb am Boden liegen. Er hielt sich länger den Kiefer, konnte anschließend aber weiterspielen. Erstmals im Trikot von Miami lief er derweil gemeinsam mit Alba auf. Sein ehemaliger Weggefährte beim FC Barcelona wurde in der 64. Minute eingewechselt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Messi, der ablösefrei von Paris Saint-Germain gekommen war, schon seine erste Gelbe Karte in den USA für ein hartes Foul noch vor dem Seitenwechsel gesehen.