Messi-Vertrag bei Beckham-Club Inter Miami gilt bis 2025

In Miami soll der siebenmalige Weltfußballer laut der Nachrichtenagentur AP jährlich zwischen 50 und 60 Millionen Dollar verdienen. Er freue sich sehr, den nächsten Karriereschritt in Miami zu machen, wird Messi in einer Club-Mitteilung zitiert. „Das ist eine fantastische Gelegenheit, und gemeinsam werden wir dieses schöne Projekt weiter aufbauen.“