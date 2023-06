Miami-Vorfreude auf Messis Ankunft: „Seismische Ausschläge“

Dass er im ersten Sommer nach seiner WM-Krönung im fünften und eigentlich letzten Anlauf in die USA wechselt, wo neben Mexiko und Kanada in drei Jahren die nächste Weltmeisterschaft steigen wird, erhöht den Stellenwert seiner Entscheidung vor allem für die Amerikaner und ihre Liga. „Das ist ein Riesengewinn für alle, die hier beteiligt sind in der MLS. Auch bei uns in der Mannschaft war große Freude, dass ein Spieler wie Messi in die Liga kommt“, sagte der Berliner Hany Mukhtar von Nashville SC der Deutschen Presse-Agentur. „Ich denke, das sagt viel über die Liga aus: dass sie am Wachsen ist“, meinte der Torschützenkönig der vergangenen Saison.