Mit Messi, Mbappé und Neymar: PSG verliertin Rennes

Damals weilte Weltmeister Lionel Messi noch in der argentinischen Heimat, in Rennes konnte auch er nichts ausrichten. Neymar spielte ebenfalls von Beginn an in der Bretagne, Kylian Mbappé kam zehn Minuten nach dem Seitenwechsel in die Mannschaft. Das Tor fiel aber gegen PSG, erzielt durch im Roazhon Park durch Hamari Traoré in der 65. Minute. „Es drängt“, meinte Galtier mit Blick auf die Rückkehr zu den Leistungen vor der WM in Katar.