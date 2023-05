Monacos Kevin Volland zieht es zurück nach Deutschland

In der aktuellen Saison erzielte Volland in 22 Pflichtspielen sechs Tore und gab drei Vorlagen für den Tabellenvierten der Ligue 1. In der Europa League war der Bayer mit Monaco an seinem Ex-Club Leverkusen gescheitert. „Ich denke schon, dass sie den Titel holen können“, sagte Volland nun über die Werkself, auch wenn AS Rom „schon ein harter Brocken“ sei.