Mustafi würde wegen des Geldes auch in Saudi-Arabien spielen

An ein Karriereende hat der 31-Jährige trotz nur 15 Einsätzen in zwei Jahren bei Levante nach eigenem Bekunden nicht gedacht. „Ich habe einfach Bock, noch ein paar Jahre zu spielen. Ich bin erst 31 und werde es natürlich versuchen“, sagte Mustafi. Motivation sei, dass die letzte Zeit katastrophal gewesen sei. „Selbst wenn ich jetzt schon 34 oder 35 wäre: So will ich mich nicht vom Fußball verabschieden. Auf keinen Fall.“