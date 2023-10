Nach erstem Test: Auch Doping-Gegenprobe bei Pogba positiv

Pogba war bereits Anfang September wegen eines ersten positiven Doping-Tests in Italien vorläufig gesperrt. Damals wie nun auch war ein erhöhter Testosteron-Wert festgestellt worden. Die Probe wurde nach dem Serie-A-Spiel zwischen Juve und Udinese Calcio am 20. August genommen. Pogba kam in der Partie nicht zum Einsatz, saß beim italienischen Rekordmeister aber auf der Bank.