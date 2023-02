Nach OP: Spurs im Derby gegen West Ham ohne Coach Conte

Der Italiener, der jüngst an der Gallenblase operiert worden war, werde sich in seiner Heimat weiter von den Folgen des Eingriffs erholen, teilte der Club mit. Der 53-Jährige sei nach der 0:1-Niederlage gegen AC Mailand in der Champions League am Dienstag zu einer Routineuntersuchung in Italien geblieben.