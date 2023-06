Nach Reitunfall: Zustand von Torwart Rico weiter ernst

Der 29 Jahre alte Spanier von Paris Saint-Germain sei von den behandelnden Ärzten erneut sediert worden, erklärte Ehefrau Alba am Samstag nach einem Besuch im Krankenhaus Virgen del Rocío in Sevilla. Rico war einige Tage bei Bewusstsein gewesen. Es gebe gute und schlechte Tage, sagte die Frau vor Journalisten. „Er ist stabil, wir bleiben positiv“, betonte sie. Am Montag soll das Krankenhaus eine neue offizielle Mitteilung herausgeben.