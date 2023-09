Nach Tiktok-Wirbel um Osimhen: Neapel weist Vorwurf zurück

„Was heute auf dem offiziellen Profil von Napoli auf der Plattform Tiktok passiert ist, ist nicht akzeptabel“, kritisierte Calenda. Dort war Medienberichten zufolge ein Video hochgeladen worden, mit dem sich Osimhen nach Angaben seines Beraters verspottet fühlt. Darauf ist zu sehen, wie der 24-Jährige einen Elfmeter fordert und diesen dann am Tor vorbeischießt. Wegen der verzerrten und hohen unterlegten Stimme sahen auch viele User das Tiktok-Video als Verspottung des Nigerianers an. In den sozialen Medien verbreitete sich der Clip rasant weiter. Die SSC Neapel hatte das Video später wieder gelöscht.