Nach Triple mit Celtic: Postecoglou neuer Tottenham-Trainer

In zwei Jahren mit Celtic Glasgow hat Postecoglou, der in Griechenland geboren wurde, fünf von sechs möglichen nationalen Titeln gewonnen. Zuvor war er unter anderem in Australien mit Brisbane Roar und in Japan mit den Yokohama F. Marinos Meister geworden. Als Nationaltrainer Australiens führte er sein Land 2014 und 2018 zur Weltmeisterschaft und gewann 2015 den Asien Cup.