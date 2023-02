Nächste Auswärtspleite: Liverpool verliert in Wolverhampton

Man United schlug Crystal Palace durch Tore von Bruno Fernandes (7.) per Strafstoß und Marcus Rashford (62.). United-Profi Casemiro sah nach einer Tätlichkeit gegen Will Hughes und einer Überprüfung durch den Videoassistenten in der 70. Minute die Rote Karte. Den Anschlusstreffer für Crystal Palace erzielte Jeffrey Schlupp (76.). Mehr konnten die Gäste aus der Überzahl jedoch nicht machen.