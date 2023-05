Nagelsmann führt offenbar Gespräche mit Tottenham

Auch englische Medien griffen den Bericht auf. Der „Mirror“ schrieb am Samstagabend allerdings auch, Bayer Leverkusens Xabi Alonso stehe angeblich hoch im Kurs bei Levy. Der 41 Jahre alte frühere Weltklassespieler spielt mit Bayer in der Europa League gegen die AS Rom um den Einzug ins Finale. Dem Bericht zufolge soll Levy bereit sein, eine Ablösesumme für den Spanier zu bezahlen.