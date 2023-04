Napoli bereit für größte Fußball-Meisterparty

Natürlich ist auch der Mann hinter dem Tresen Napoli-Fan, jeder hier fiebert mit diesem Team. Dabei fürchtet man gerade in der Stadt in Kampanien doch so die „Scaramanzia“, jene Art Aberglaube, wonach Dinge just dann nicht eintreten, wenn man von ihnen spricht. Noch im Winter hätte niemand in Neapel das Wort „Scudetto“, also den Gewinn der italienischen Meisterschaft, in den Mund genommen.