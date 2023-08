Napoli-Klausel überschattet Spalletti-Verpflichtung

Hintergrund ist, dass Spalletti nach dem Meistertitel Napolis in der Serie A angekündigt hatte, den Verein zu verlassen und eine Pause einzulegen - trotz eines Vertrages bis 2024. Neapels Vereinspräsident Aurelio De Laurentiis stimmte einem Sabbatical zu. Spalletti gab seinerseits an, in der nächsten Saison kein anderes Team zu betreuen. Die genauen Details der Vereinbarung sind nicht bekannt. Italienische Medien berichten aber übereinstimmend, dass für eine neue Trainer-Tätigkeit in der Saison 2023/2024 eine Strafzahlung fällig werden soll - laut den Berichten in Höhe von mehreren Millionen Euro.