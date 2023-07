Neuer Coach Postecoglou: Kane soll in Tottenham bleiben

Allerdings sei ihm von niemandem versichert worden, dass der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft auch in der kommenden Saison für Tottenham in der Premier League auflaufe. „Ich habe keine Zusicherungen erhalten und ich erwarte auch keine. In solchen Situationen hat man es nie mit Gewissheiten zu tun. Ich kann mich nur auf das verlassen, was ich im Moment weiß. Harry ist Teil der Mannschaft und freut sich darauf, wieder dabei zu sein und zu den Spielern zu gehören“, sagte Postecoglou (57), der im Sommer von Celtic Glasgow gekommen war.