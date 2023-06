Neuer Eklat um Rassismus im Umfeld von Vinicius Junior

FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte erst am Donnerstag angekündigt, dass Vinicius Junior eine neue Task Force des Fußball-Weltverbandes im Kampf gegen Rassismus anführen solle. Die Brasilianer waren in der ersten Halbzeit gegen Guinea als Protest gegen Rassismus mit schwarzen Trikots aufgelaufen. In der zweiten Hälfte trugen die Südamerikaner dann wieder das traditionelle Kanariengelb.