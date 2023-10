Newcastle-Trainer setzt trotz Wettskandal auf Tonali

Der englische Premier-League-Club hatte mitgeteilt, dass sich der italienische Nationalspieler an den Untersuchungen beteilige und mit allen relevanten Behörden kooperieren werde. Tonalis Agent Giuseppe Riso sagte der britischen Zeitung „Times“, der Spieler leide an Wettsucht. „Sandro spielt das wichtigste Spiel seines Lebens, gegen Wettsucht. Er hat viele wichtige Spiele in seiner Karriere gewonnen, und ich bin mir sicher, dass er dieses ebenfalls gewinnen wird.“ Tonali war vor dieser Saison für 55 Millionen Pfund (ca. 63 Millionen Euro) vom AC Mailand nach Newcastle gewechselt.