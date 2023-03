Nur neun Monate im Amt: Altach trennt sich von Trainer Klose

„Miroslav Klose hat vom ersten bis zum letzten Tag alles gegeben und es war eine riesige Erfahrung, ihn als Trainer und vor allem Menschen in Altach erlebt zu haben“, sagte Geschäftsführer Christoph Längle: „Auch wenn ein Trainerwechsel immer enorm schmerzt, steht über allem, dass der SCR Altach auch in der Saison 2023/24 in der Bundesliga vertreten ist.“