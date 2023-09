Osimhen erwägt rechtliche Schritte nach Video der SSC Neapel

Auf dem offiziellen Tiktok-Account des italienischen Meisters war Medienberichten zufolge zuvor ein Video hochgeladen worden, in dem sich Osimhen nach Angaben seines Beraters verspottet fühlt. Darauf ist zu sehen, wie der 24-Jährige in der Partie gegen den FC Bologna einen Elfmeter fordert und diesen dann am Tor vorbeischießt. Wegen der verzerrten und hohen unterlegten Stimme sahen auch viele User das Tiktok-Video als Verspottung des Nigerianers an. In den sozialen Medien verbreitete sich der Clip rasant weiter. Die SSC Neapel hatte das Video später wieder gelöscht.