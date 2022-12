Paris Saint-Germain gewinnt glücklich gegen Vorletzten

Der WM-Torschützenkönig schoss Paris Saint-Germain mit einem verwandelten Foulelfmeter in der 6. Minute der Nachspielzeit im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Racing Straßburg zu einem 2:1 (1:0)-Erfolg. Die beiden Tore zuvor gingen auf das Konto von Marquinhos: Erst traf der Brasilianer in der 14. Minute zur Pariser Führung, dann unterlief ihm in der 51. Minute ein Eigentor. PSG kam durch den glücklichen Erfolg zum 14. Sieg im 16. Spiel und bleibt ungeschlagener Tabellenführer in der französischen Fußball-Meisterschaft.