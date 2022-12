Petition fordert: Frankreich, hör auf zu heulen

Nach dem spektakulären und dramatischen Finale, das Frankreich im Elfmeterschießen verlor, hatte unter anderen die französische „L'Équipe“ den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak in den Mittelpunkt ihrer Kritik gestellt. So soll Lionel Messis Tor zum zwischenzeitlichen 3:2 in der Nachspielzeit irregulär gewesen sein. Referee Marciniak wies die Vorwürfe zurück.