Pochettino neuer Trainer beim FC Chelsea

Seit der Trennung von Potter Anfang April waren die Blues auf der Suche nach einem dauerhaften Nachfolger. Der glücklose Lampard war bereits der dritte Chelsea-Trainer in der Saison 2022/23, nachdem die neuen Eigentümer um den US-Unternehmer Boehly zunächst Thomas Tuchel beurlaubt hatten. Nach einer desaströsen Saison ist Chelsea in der kommenden Saison in keinem europäischen Wettbewerb vertreten.