Polen trennt sich von Fußball-Nationaltrainer Michniewicz

Trotz des Erfolgs stand Michniewicz in Polen wegen der Spielweise der Nationalmannschaft bei der WM und Vorfällen am Rande des Turniers in der Kritik. Der Verband bemängelte in der Mitteilung indirekt zudem eine fehlende langfristige Idee, um die Entwicklung der Nationalmannschaft voranzutreiben. Weiter hieß es, der neue Trainer müsse auch das Image der Nationalmannschaft verbessern und das Vertrauen der Fans wieder aufbauen.