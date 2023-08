PSG bleibt zum Auftakt ohne Mbappé und Neymar torlos

Wie die „L'Équipe“ berichtet hatte, habe PSG klargemacht, dass ohne einen Verkauf des Mittelfeldspielers in diesem Sommer die Vereinsfinanzen und die Regeln des Financial Fairplay nicht zu erfüllen seien. Mbappé, der bereits bei der Vorbereitungsreise in Japan und Südkorea gefehlt hatte, war schon mehrfach als potenzieller Neuzugang bei Real Madrid gehandelt worden.