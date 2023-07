PSG soll Mbappé eine Milliarde Euro geboten haben

Mit dem ungewöhnlichen Angebot wolle der Club Mbappé davon überzeugen, doch noch seinen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag zu verlängern, was Mbappé bisher ablehnt. Wenn PSG den Topstürmer nicht ablösefrei ziehen lassen will, müsste der Club ihn in dieser Sommer- oder der kommenden Winter-Transferperiode verkaufen.