Rassistische Beleidigungen gegen Brentford-Stürmer Toney

„Wir sind angewidert und traurig“, hieß es in einem Club-Statement. Toney habe demnach nach seinem 1:1-Ausgleichstreffer am Samstag in London über sein Instagram-Profil eine „Flut von beleidigenden und rassistischen Direktnachrichten erhalten“. Toney veröffentlichte in der Vergangenheit bereits rassistische Äußerungen gegen sich, die er über seinen Instagram-Account erhalten hatte.