Real dementiert Gerüchte über Rücktritt von Club-Boss Pérez

Die in den sozialen Netzwerken und auch in einigen Medien veröffentlichten Gerüchte seien „völlig unwahr“ und „von Interessen gesteuert“, die „nichts mit der Realität zu tun hätten“, teilte der Verein mit. Der Club wies auch Gerüchte zurück, wonach man vorhabe, das Trainingsgelände in Valdebebas nordöstlich von Madrid nach Pérez zu benennen.