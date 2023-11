Real gibt Tabellenführung nach 0:0 im kleinen Stadtderby ab

Gegen die Gäste aus dem vom Bernabéu-Stadion knapp neun Kilometer entfernt liegenden Stadtteil Vallecas hatte Trainer Carlo Ancelotti in der Startelf unter anderem auf den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Innenverteidigung gesetzt, Toni Kroos wurde in der 72. Minute eingewechselt. Doch auch mit dem Weltmeister von 2014 auf dem Platz gelang den Königlichen kein Tor mehr.