Real-Stürmer Vinicius prangert Rassismus an

Der Brasilianer wird immer wieder rassistisch beleidigt, meist als „Mono“, spanisch für Affe. Im September war er in der beliebten TV-Sportsendung „El Chiringuito“ sogar von einem Funktionär als „Affe“ bezeichnet worden. Im März hatten Fans bei einem Auswärtsspiel in Mallorca geschrien, er solle lieber „Bananen pflücken“ gehen und im Chor „Uh Uh Uh“ gerufen, um Laute eines Affen nachzumachen. Zwar geißeln die Vereine und auch La Liga solche Beleidigungen regelmäßig, an den Vorfällen ändert das aber kaum etwas.