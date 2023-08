Rekordwechsel perfekt: Caicedo schließt sich Chelsea an

Über die Ablösesumme wurde von offizieller Seite nichts bekannt. Zuletzt hatte unter anderem das Portal „The Athletic“ berichtet, Chelsea bezahle 115 Millionen Pfund (rund 133 Millionen Euro) einschließlich Bonuszahlungen an Brighton and Hove Albion. Demach ist Caicedo der teuerste Neuzugang in der Geschichte der Premier League.