Rekordwechsel von Caicedo zu Chelsea vor Abschluss

Der Club aus London bezahlt 115 Millionen Pfund (rund 133 Millionen Euro) plus Bonuszahlungen an Brighton and Hove Albion, wie das Portal „The Athletic“ und Transferexperte Fabrizio Romano berichteten. Der Medizincheck bei Chelsea soll heute anstehen. Danach würde der 21-Jährige zum teuersten Neuzugang in der Geschichte der Premier League.