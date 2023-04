Remis nach 0:2: Klopp und Liverpool ärgern Arsenal

Liverpool drängte auf den Ausgleich, Arsenal konterte gefährlich. Andrew Robertson klärte in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Bukayo Saka (74.). Auf der Gegenseite scheiterte Darwin Nunez frei stehend an Ramsdale (81.). Dann sorgte Roberto Firmino per Kopf nach starkem Zuspiel von Trent Alexander-Arnold in der 87. Minute für das hochverdiente 2:2. In der Nachspielzeit rettete Ramsdale überragend gegen Salah (90.+5) und Ibrahima Konaté (90.+6) das Unentschieden.