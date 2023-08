Robbie Williams singt umgedichteten Hit: Jetzt Spurs-Fan?

Den Song hatten die Fans der Spurs in neuer Fassung im Stadion gesungen. „Ohhh, wir spielen, wie wir wollen, mit Big Ange Postecoglou, ob das passt oder nicht“, heißt es nun in Anspielung auf den Australier, der den Ex-Club von Bayern-Neuzugang Harry Kane im Sommer übernommen hatte. Einige frühere Tottenham-Trainer werden in dem Song ebenfalls erwähnt.