Rückstand und Rote Karte: Liverpool feiert ersten Saisonsieg

Die Verletzung von Verteidiger Trent Alexander-Arnold sei vermutlich nicht so schlimm, verriet der Reds-Trainer. Für den in der zweiten Halbzeit in Unterzahl eingewechselten Debütanten Wataru Endo, der vom VfB Stuttgart gekommen war, hatte Klopp trotz Anpassungsschwierigkeiten lobende Worte übrig: „Ich denke nicht, dass er viel geschlafen hat in den letzten zwei Nächten. Und so ist er jetzt reingekommen, hat alles reingeworfen auf dem Platz - und das ist es.“