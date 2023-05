Salah nach verpasster CL-Quali: „Bin am Boden zerstört“

„Ich bin am Boden zerstört. Es gibt keine Entschuldigung dafür“, schrieb der Ägypter nach dem 4:1-Sieg des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United im Nachholspiel gegen den FC Chelsea bei Twitter. Dadurch kann das Team von Trainer Jürgen Klopp in der englischen Premier League am letzten Spieltag nicht mehr Platz vier erreichen.