Schweinsteiger würdigt „Legende“ Ibrahimovic

„Hej da, Legende! Was für eine Karriere. Was für ein Spieler. Deine Sicht auf dem Spielfeld war hervorragend und du warst einer der drei besten Spieler, mit denen ich gespielt habe“, schrieb Schweinsteiger, der bei Manchester United einst mit dem Schweden zusammen gearbeitet hat, am Montag in den sozialen Medien. „Dein Spielstil war nicht nur einzigartig, sondern auch wirklich erfolgreich, wie alle Titel beweisen. Und auch wirklich wichtig... Du wusstest immer, wie man die Leute unterhält – du wirst auf dem Platz fehlen.“