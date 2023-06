Sieg gegen Niederlande: Kroatien im Nations-League-Finale

Im zweiten Halbfinale spielen an diesem Donnerstag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Enschede Europameister Italien und Spanien gegeneinander. Das Endspiel findet dann am Sonntag (20.45 Uhr/RTL und DAZN) in Rotterdam statt. Die deutsche Nationalmannschaft hatte die Qualifikation für die Endrunde verpasst. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick testet stattdessen am Freitag in Polen.