Sohn von Diego Simeone bei Zweikampf verletzt - Saison-Aus?

Deportivo Alavés startet am 14. August beim FC Cádiz in die neue Saison. In der abgelaufenen Spielzeit hatten die Blau-Weißen in der zweiten Liga Spaniens Platz vier belegt. Ihnen gelang im Juni in den Playoffs der Aufstieg in die Primera División. Es war bereits der sechste Aufstieg der Basken in die erste Liga.