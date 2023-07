Son nicht nach Saudi-Arabien - Premier League der „Traum“

„In der Premier League zu spielen, ist immer noch ein Traum für mich, also freue ich mich auf diese Saison“, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi. Besonders in der vergangenen Saison habe er körperlich gelitten. In der kommenden Spielzeit wolle er nun beweisen, dass „ich der Sonny bin, den wir alle kennen“, sagte der Südkoreaner, der momentan mit seinem Club in Australien auf Testspielreise ist.