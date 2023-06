Spekulationen über Gündogan-Zukunft halten an

Dem Vernehmen nach steht Gündogan auch vor einer Verlängerung seines Vertrags, lediglich die Laufzeit ist noch unklar. „Es ist noch nichts entschieden“, hatte der Mittelfeldspieler nach dem FA-Cup-Finale am Samstag gegen Manchester United (2:1) gesagt. „Wir werden sehen, was passieren wird.“ Gündogan hatte das Spiel mit einem Doppelpack entschieden. Auch der FC Barcelona gilt als sehr interessiert an dem torgefährlichen Mittelfeldspieler.