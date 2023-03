Stadionverbot nach Rassismus gegen Brentford-Profi Toney

Das gaben die zuständige Northumbria Police und der Fußballverein aus London bekannt. Demnach hatte der 24-Jährige am 14. Oktober vergangenen Jahres über die Social-Media-Plattform Instagram eine rassistische Nachricht an Toney geschickt. Der Brentford-Stürmer machte die Beleidigungen auf seinem Account öffentlich, daraufhin ermittelte die Polizei und machte den Absender ausfindig. Der Beschuldigte räumte den Vorfall vor einem Gericht in Newcastle ein.