Stürmer Bas Dost bricht bei Spiel in Niederlanden zusammen

Eintracht Frankfurt, wo Bas früher spielte, wünschte dem Profi gute Besserung. „Die Eintracht-Familie denkt an dich und wünscht dir vollständige Genesung“, hieß es in einer Mitteilung. Auch der VfL Wolfsburg wünschte „eine vollständige Genesung“. Bas Dost sei beim heutigen Spiel seines Teams gegen Alkmaar zusammengebrochen, hieß es in einer Mitteilung. Und: Er „ist aber glücklicherweise bei Bewusstsein“.