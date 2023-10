Superstar Mbappé legt sich mit Brest-Fans an

Sein Trainer Luis Enrique war von der Aktion seines Stürmers nicht so angetan. „Ich mag so etwas nicht. Es ist besser, den Moment zu genießen. Man muss versuchen, positive Energie daraus zu ziehen“, sagte der Spanier. PSG liegt nach dem Sieg in der Tabelle einen Punkt hinter Spitzenreiter OGC Nizza.