Teilausschluss für Juventus-Fans nach Rassismus-Vorfall

Die Fans hatten den gegnerischen Stürmer Romelu Lukaku rassistisch beschimpft und Affenlaute gemacht, als dieser in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 1:1 traf. Im nächsten Liga-Heimspiel gegen den SSC Neapel am 23. April muss deswegen ein Sektor in der Juve-Arena, in dem rund 5000 Anhänger Platz haben, leer bleiben.