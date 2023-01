Thomas Doll in Indonesien: Titelkampf im Ausnahmezustand

Wie soll ein Trainer seine Mannschaft auf Fußballspiele vorbereiten, wenn der Ausnahmezustand zum Alltag wird? „Dadurch, dass hier oft viele Sachen passieren, ist das vielleicht nicht so, wie wir das in Deutschland wahrnehmen würden“, sagt Doll. „Dass es mal wackelt, ist hier an der Tagesordnung. Das Leben geht immer wieder weiter. Das ist nach Flugzeugabstürzen so, das ist auch nach solchen Tragödien so.“ Immer weiter durch eine Saison, in der Doll mit seiner Elf überzeugt, die abseits des Sports aber seine bislang extremste Erfahrung ist - obwohl er auch in anderen Ländern viel gesehen und erlebt hat.