Tom Brady investiert in englischen Fußball-Zweitligisten

Für den Verein gehe es vor allem auch um globale Marketingmaßnahmen sowie neue Möglichkeiten für kommerzielle Partnerschaften. Der ehemalige Quarterback Brady, der erst Anfang Februar seine aktive Karriere in der amerikanischen Profiliga NFL beendet hatte, soll mit seinem Netzwerk dabei helfen. Birmingham spielte zuletzt 2011 in der Premier League und konnte auch aufgrund von finanziellen Nöten anschließend nicht mehr in die höchste englische Liga aufsteigen.