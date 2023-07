Tottenham-Eigner Joe Lewis wegen Insiderhandels angeklagt

„Jahrelang hat Lewis seinen Zugang zu den Vorstandsetagen von Unternehmen missbraucht und wiederholt Insiderinformationen an seine romantischen Partner, seine persönlichen Assistenten, seine privaten Piloten und seine Freunde weitergegeben“, sagte US-Staatsanwalt Damian Williams in New York. „Diese Leute haben dann mit den Insiderinformationen gehandelt und Millionen von Dollar an der Börse gemacht“, fügte Williams in einem auf Twitter veröffentlichten Video hinzu.