Trainer bei Bus-Angriff verletzt - Marseille-Spiel abgesagt

„Er konnte kein Gespräch führen, er hatte Glasscherben im Gesicht“, berichtete OL-Clubchef John Textor: „Ich bin sehr wütend, unsere Spieler, unser Trainer haben sich auf heute Abend vorbereitet und die Fans wollten das Spiel sehen.“ Lyon habe nicht darum gebeten, das Spiel abzusagen, so Textor: „Wir waren bereit zu spielen. Die Entscheidung lag nicht bei uns, da es außerhalb des Stadions passierte. So sollte Fußball nicht gespielt werden. Wir unterstützen die Entscheidung des Schiedsrichters.“ Pablo Longoria, der Präsident von Marseille sagte: „Was mit Fabio Grosso, dem Trainer von Olympique Lyon, passiert ist, muss verhindert werden, es ist völlig inakzeptabel. Das ist etwas, was jetzt im Fußball nicht mehr passieren darf.“